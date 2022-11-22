Гол был забит с пенальти. Его арбитр матча Славко Винчич назначил уже на 9-й минуте матча.
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Первый гол Месси в Катаре
Саудовская Аравия пыталась выстроить оборону против более мощного соперника. И в первые минуты у саудов это в целом удавалось.
Пока на 8 минуте Лионель Месси пошел подавать штрафной удар с левого края штрафной Саудовской Аравии.
В момент подачи после борьбы Сауда Абдулхамида и Леандро Паредеса последний оказался на газоне. Славко Винчич, не раздумывая ни минутки, побежал быстро смотреть систему VAR.
Несмотря на апелляцию игроков Саудовской Аравии, арбитр показал на 11-метровую отметку. Удар с ней уверенно и реализовал Лионель Месси – это его первый гол на турнире.
Правда, неприятное послевкусие все же осталось – возникает ощущение, что арбитр был слишком жесток по отношению к Саудовской Аравии. Если в каждом похожем эпизоде ставить пенальти, тогда их будет по 5 штук в каждом матче.
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Лионель Месси на чемпионатах мира
- Для Лео Месси это уже 5-й чемпионат мира. В первый раз он попал на Мундиаль в Германии. Лео дебютировал во втором матче, выйдя на замену на 74 минуте против Сербии и Черногории, став самым молодым игроком в истории сборной Аргентины на чемпионатах мира.
- В этом же матче он впервые отличился на чемпионатах мира. В 2006 году Аргентина дошла до ¼ финала, а Лео Месси больше не забивал.
- В 2010 году Месси не забил ни одного мяча, а теперь стал лишь пятым игроком, забивавшим на 4 чемпионатах мира. Рядом с Пеле, Уве Зеелером, Мирославом Клозе и Криштиану Роналду.