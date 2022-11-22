Гол був забитий з пенальті. Його арбітр матчу Славко Вінчич призначив вже на 9 хвилині матчу.

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Перший гол Мессі в Катарі

Саудівська Аравія намагалась вибудувати оборону проти значно потужнішого суперника. І в перші хвилини в саудів це цілом вдавалося.

Аж поки на 8 хвилині Ліонель Мессі пішов подавати штрафний удар з лівого краю штрафного майданчика Саудівської Аравії.

У момент подачі після боротьби Сауда Абдулхаміда та Леандро Паредеса останній опинився на газоні. Славко Вінчич, не роздумуючи ні хвилинки, побіг швидко дивитись систему VAR.

Попри апеляції гравців Саудівської Аравії, арбітр показав на 11-метрову позначку. Удар з нею впевнено й реалізував Ліонель Мессі – це його перший гол на турнірі.

Щоправда, неприємний післясмак таки залишився – виникає відчуття, що арбітр був занадто жорстоким щодо Саудівської Аравії. Якщо в кожному схожому епізоді ставити пенальті, тоді їх буде по 5 штук щоматчу.

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