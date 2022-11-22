Гол був забитий з пенальті. Його арбітр матчу Славко Вінчич призначив вже на 9 хвилині матчу.
Читайте також Рекордний матч для Аргентини, Франція ламатиме "прокляття чемпіонів": анонс ЧС-2022 22 листопада
Перший гол Мессі в Катарі
Саудівська Аравія намагалась вибудувати оборону проти значно потужнішого суперника. І в перші хвилини в саудів це цілом вдавалося.
Аж поки на 8 хвилині Ліонель Мессі пішов подавати штрафний удар з лівого краю штрафного майданчика Саудівської Аравії.
У момент подачі після боротьби Сауда Абдулхаміда та Леандро Паредеса останній опинився на газоні. Славко Вінчич, не роздумуючи ні хвилинки, побіг швидко дивитись систему VAR.
Попри апеляції гравців Саудівської Аравії, арбітр показав на 11-метрову позначку. Удар з нею впевнено й реалізував Ліонель Мессі – це його перший гол на турнірі.
Щоправда, неприємний післясмак таки залишився – виникає відчуття, що арбітр був занадто жорстоким щодо Саудівської Аравії. Якщо в кожному схожому епізоді ставити пенальті, тоді їх буде по 5 штук щоматчу.
Дебютний гол Мессі на ЧС-2022: дивіться відео
Ліонель Мессі на чемпіонатах світу
- Для Лео Мессі це вже 5-ий чемпіонат світу. Вперше він потрапив на Мундіаль у Німеччині. Лео дебютував у другом матчі, вийшовши на заміну на 74 хвилині проти Сербії та Чорногорії, ставши наймолодшим гравцем в історії збірної Аргентини на чемпіонатах світу.
- У цьому ж матчі він вперше й відзначився на чемпіонатах світу. У 2006 році Аргентина дійшла до ¼ фіналу, а Лео Мессі більше не забивав.
- У 2010 Мессі не забив жодного м'яча, а тепер став лише п'ятим гравцем, що забивав на 4 чемпіонатах світу. Поряд з Пеле, Уве Зеєлером, Мірославом Клозе та Кріштіану Роналду.