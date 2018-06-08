Аргентина выпросила большой кредит у МВФ

Международный валютный фонд выделит Аргентине кредит в размере 50 миллиардов долларов.

Аргентина достигла предварительного соглашения с МВФ об открытии кредитной линии, чтобы стабилизировать курс национальной валюты и поддержать начатые правительством реформы, сообщает пресс-служба фонда.

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Теперь соглашение должно быть утверждено исполнительным советом фонда, который рассмотрит экономическую программу правительства Аргентины. Такое заседание рассчитывают провести 20 июня.

Министр экономики Аргентины Николас Духовное пояснил, что условия предоставления кредита предусматривают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, а в 2020 году ее уровень ожидается на уровне 13%, к 2021 году прогнозируют снижение уровня инфляции до 9%.

К слову, президент страны Маурисио Макри объявил о намерении Аргентины заключить соглашение с МВФ лишь примерно месяц назад на фоне резкого снижения курса песо, что ставило под сомнение возможности страны по обслуживанию внешних долгов.

Сумма, которую согласился выделить МВФ оказалась большей, чем та, на которую рассчитывало правительство страны.