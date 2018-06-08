Аргентина випросила чималий кредит у МВФ

Міжнародний валютний фонд виділить Аргентині кредит у розмірі 50 мільярдів доларів.

Аргентина досягла попередньої угоди з МВФ про відкриття кредитної лінії, щоб стабілізувати курс національної валюти та підтримати початі урядом реформи, інформує прес-служба фонду.

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Тепер угода має бути затверджена виконавчою радою фонду, який розгляне економічну програму уряду Аргентини. Таке засідання розраховують провести 20 червня.

Міністр економіки Аргентини Ніколас Духовне пояснив, що умови надання кредиту передбачають, що в 2019 році інфляція в країні становитиме 17%, а у 2020 році її рівень очікується на рівні 13%, до 2021 року прогнозують зниження рівня інфляції до 9%.

До слова, президент країни Маурісіо Макрі оголосив про намір Аргентини укласти угоду з МВФ лише приблизно місяць тому на фоні різкого зниження курсу песо, що ставило під сумнів можливості країни з обслуговування зовнішніх боргів.

Сума, яку погодився виділити МВФ виявилась більшою ніж та, на яку розраховував уряд країни.