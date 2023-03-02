Авария на АЭС произошла 1 марта. Это коснулось около 20 миллионов человек.
Важно Эксперт по энергетике пояснил, что будет со светом с наступлением тепла
Аргентина осталась без света
Сбой возник в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Ее причиной стал пожар в окрестностях. Также повреждена сеть, прилегающая к АЭС. Компания Nucleoelectrica подтвердила, что Atucha 1 пока не работает.
В Министерстве энергетики сообщили, что в настоящее время расследуют причины сбоев, в том числе на атомной электростанции.
В госкомпании Nucleoelectrica, отвечающей за эксплуатацию АЭС, отметили, что она не работает из-за проблем с сетью. Возобновить работу станции планируют не раньше, чем через 48 часов.
Что со светом в Украине: последние новости
- В большинстве регионов уже долгое время нет отключений света. При определенных условиях ситуация может улучшиться и о графиках отключений и о лимитах можно будет забывать.
- Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что по результатам замеров электропотребления в регионах, проведенных для определения изменений потребления электроэнергии через перемещение людей и предприятий, удалось установить, что ситуация стала гораздо лучше.
- По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, стабильность электроэнергии будет усиливаться с каждой неделей.
- По его словам, самая опасная ситуация была в ноябре и декабре 2022 года. С января 2023 года энергетики ввели новый метод реагирования на обстрелы.
- Омельченко отметил, что самая большая угроза полного отключения была в конце 2022 года, но сейчас ее уже нет. В то же время она полностью не исчезла, ведь война продолжается.