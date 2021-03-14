В Аргентине 14 марта десятки участников акции протеста атаковали автобус с президентом страны Альберто Фернандесом. В Лаго-Пуэло люди бросали в транспорт, где находился глава государства с женой, камни.

Также в автобусе были и другие аргентинские чиновники. Сюда они прибыли с официальным визитом.

Читайте также Президент Аргентины арендовал у Месси самолет, чтобы слетать в Мексику

Президента встретили участники протестов

Высшее руководство страны приехало в Лаго-Пуэло, поскольку регион сильно пострадал от лесных пожаров.

В городе президента встретили с плакатами участники протестов против решения властей разрешить в районе, богатом на золото, серебро и уран, масштабные разработки месторождений.

Представителю президента попали камнем в голову

Как отметили местные СМИ, один из камней пролетел совсем близко от головы Фернандеса, а вот его спикеру Пабло Бионди повезло значительно меньше – ему попали в голову. Водителю удалось вырваться из окружения возмущенных людей.

Смотрите видео атаки автобуса:

Обратите внимание! В последнее время в Патагонии бушевали мощные лесные пожары. Пришлось эвакуировать тысячи людей, 200 домов пламя уничтожило дотла. В городах были проблемы с электро- и водоснабжением. В министерстве внутренних дел страны считают, что причина пожара – умышленный поджог.