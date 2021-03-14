В Аргентине возмущенная толпа забросала камнями автобус президента: видео
В Аргентине 14 марта десятки участников акции протеста атаковали автобус с президентом страны Альберто Фернандесом. В Лаго-Пуэло люди бросали в транспорт, где находился глава государства с женой, камни.
Источник:BBC
Также в автобусе были и другие аргентинские чиновники. Сюда они прибыли с официальным визитом.
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Президента встретили участники протестов
Высшее руководство страны приехало в Лаго-Пуэло, поскольку регион сильно пострадал от лесных пожаров.
В городе президента встретили с плакатами участники протестов против решения властей разрешить в районе, богатом на золото, серебро и уран, масштабные разработки месторождений.
Представителю президента попали камнем в голову
Как отметили местные СМИ, один из камней пролетел совсем близко от головы Фернандеса, а вот его спикеру Пабло Бионди повезло значительно меньше – ему попали в голову. Водителю удалось вырваться из окружения возмущенных людей.
Смотрите видео атаки автобуса:
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