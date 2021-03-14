В Аргентині обурений натовп закидав камінням автобус президента: відео
У Аргентині 14 березня десятки учасників акції протесту атакували автобус з президентом країни Альберто Фернандесом . У Лаго-Пуело люди кидали у транспорт, де перебував глава держави з дружиною, каміння.
Джерело:BBC
Також у автобусі були й інші аргентинські високопосадовці. Сюди вони прибули з офіційним візитом.
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Президента зустріли учасники протестів
Вище керівництво країни приїхало у Лаго-Пуело, оскільки регіон сильно постраждав від лісових пожежі.
У місті президента зустріли з плакатами учасники протестів проти рішення влади дозволити в районі, багатому на золото, срібло та уран, масштабні розробки родовищ.
Речнику президента потрапили каменем в голову
Як зазначили місцеві ЗМІ, один з каменів пролетів зовсім близько від голови Фернандеса, а от його речнику Пабло Біонді пощастило значно менше – йому потрапили в голову. Водію вдалось вирватись з оточення обурених людей.
Дивіться відео атаки автобуса:
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