Поэтому он пробует бороться с генералами с помощью пропагандистов. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Стоит прочесть Пахнет военным проигрышем, – Пионтковский о расколе между Кремлем и генералами
Пропагандисты увлекают россиян идеологией Путина
По его словам, в последнее время на российских ток-шоу проходит дикая пропагандистская кампания. Приблизительно 15 человек ежедневно с криком навязывают позицию Путина.
Они (пропагандисты – 24 канал) часть населения увлекают эту идеологию. Это – аргумент в борьбе Путина с генералами,
– подчеркнул Пионтковский.
Он объяснил, что глава Кремля придерживается своей тактики – он не снял генералов, а выпустил пропагандистов, навязывающих обществу абсурдные утверждения.
Бешеные телевизионные люди (пропагандисты – 24 канал) начинали как псы, но сейчас у них есть телевизионное эго. У них появилась телевизионная эрекция.
Пионтковский в эфире Романа Цымбалюка: смотрите видео