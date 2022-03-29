Поэтому он пробует бороться с генералами с помощью пропагандистов. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский .

Стоит прочесть Пахнет военным проигрышем, – Пионтковский о расколе между Кремлем и генералами

Пропагандисты увлекают россиян идеологией Путина

По его словам, в последнее время на российских ток-шоу проходит дикая пропагандистская кампания. Приблизительно 15 человек ежедневно с криком навязывают позицию Путина.

Они (пропагандисты – 24 канал) часть населения увлекают эту идеологию. Это – аргумент в борьбе Путина с генералами,

– подчеркнул Пионтковский.

Он объяснил, что глава Кремля придерживается своей тактики – он не снял генералов, а выпустил пропагандистов, навязывающих обществу абсурдные утверждения.

Бешеные телевизионные люди (пропагандисты – 24 канал) начинали как псы, но сейчас у них есть телевизионное эго. У них появилась телевизионная эрекция. Андрей Пионтковский Российский публицист