Генералы предлагают более ограниченный план войны – не потому, что они большие друзья Украины, а потому, что по сравнению с главой Кремля они грамотные военные профессионалы. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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В Москве может начаться переворот генералов
По его словам, генералы прекрасно понимают, что цели, которые поставил Путин, недостижимы. В то же время в России происходят аресты.
Когда пахнет военным проигрышем – в тоталитарных государствах всегда начинаются такие процессы,
– подчеркнул Пионтковский.
Он считает, что если 28 марта во время переговоров в Турции Москва положит на стол план Валерия Герасимова (главы генштаба России), это означает, что в России начался ползучий военный переворот генералов, отказывающихся от требований Путина.
Спор возник из-за успехов ВСУ
Как отметил публицист, в Москве происходит борьба между двумя группами:
- "бешеными", которые продолжают настаивать на плане Путина;
- генералами, готовыми ограничиться присоединением Донбасса.
Этот спор возник благодаря успехам украинской армии. Они (генералы – 24 канала) поняли, что задача недостижимая – Киев им никогда не взять. Это игра генералов, они подставили Путина . Он бы такой план никогда не предложил бы.
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