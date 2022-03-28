Генералы предлагают более ограниченный план войны – не потому, что они большие друзья Украины, а потому, что по сравнению с главой Кремля они грамотные военные профессионалы. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский .

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В Москве может начаться переворот генералов

По его словам, генералы прекрасно понимают, что цели, которые поставил Путин, недостижимы. В то же время в России происходят аресты.

Когда пахнет военным проигрышем – в тоталитарных государствах всегда начинаются такие процессы,

– подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что если 28 марта во время переговоров в Турции Москва положит на стол план Валерия Герасимова (главы генштаба России), это означает, что в России начался ползучий военный переворот генералов , отказывающихся от требований Путина.

Спор возник из-за успехов ВСУ

Как отметил публицист, в Москве происходит борьба между двумя группами:

"бешеными", которые продолжают настаивать на плане Путина;

генералами, готовыми ограничиться присоединением Донбасса.

Этот спор возник благодаря успехам украинской армии. Они (генералы – 24 канала) поняли, что задача недостижимая – Киев им никогда не взять. Это игра генералов, они подставили Путина . Он бы такой план никогда не предложил бы. Андрей Пионтковский Российский публицист