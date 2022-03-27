Генерали пропонують більш обмежений план війни – не тому, що вони великі друзі України, а тому, що у порівнянні зі главою Кремля, вони грамотні військові професіонали. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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У Москві може початися переворот генералів

За його словами, генерали чудово розуміють, що цілі, які поставив Путін, є недосяжними. Водночас в Росії відбуваються арешти.

Коли пахне військовим програшем – в тоталітарних державах завжди починаються такі процеси,

– наголосив Піонтковський.

Він вважає, що якщо 28 березня під час перемовин у Туреччині Москва покладе на стіл план Валерія Герасимова (глави генштабу Росії), це означатиме, що в Росії почався повзучий військовий переворот генералів, які відмовляються від вимог Путіна.

Суперечка виникла через успіхи ЗСУ

Як відзначив публіцист, у Москві відбувається боротьба між двома групами:

"скаженими", які продовжують наполягати на плані Путіна;

генералами, які готові обмежитися приєднанням Донбасу.

Ця суперечка виникла завдяки успіхам української армії. Вони (генерали – 24 канал) зрозуміли, що задача недосяжна – Київ їм ніколи не взяти. Це гра генералів, вони підставили Путіна. Він би такий план ніколи б не запропонував. Андрій Піонтковський Російський публіцист

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