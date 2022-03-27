Арахамія розповів, що відповідне рішення ухвалили 27 березня. Усі деталі повідомлять згодом.

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На черговому раунді перемовин по відео ухвалили рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28 – 30 березня,

– заявив Арахамія.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк нещодавно розповів, що Росія ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли країна-окупантка остаточно збагне силу України та силу міжнародних санкцій, переговори стануть конструктивнішими.

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