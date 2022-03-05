По словам министра обороны Украины, исторические уроки трудны и их следует учитывать. Поэтому он призвал власть прислушиваться к своему народу.

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Вчерашний опрос Reuters/Ipsos показал, что возмущение по поводу вторжения России в Украину растет. Около 74% американцев, включая большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны ввести в Украине беспилотную зону,

– отметил Алексей Резников.

Он напомнил, что если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, США никогда бы не имели Перл-Харбора. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы.

Ранее Владимир Зеленский жестко раскритиковал НАТО из-за отказа закрытия полетов. Он назвал североатлантический альянс слабым и растерянным .