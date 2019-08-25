Археологи на Буковине нашли уникальное сооружение времен Римской Империи: невероятные фото

Посреди поля между селами Комаров и Днестровка, на Буковине, археологи нашли впечатляющую сооружение. Его возраст датируется 3-4 веком нашей эры. Ученые отметили, что это единственная известная древнеримская стекольня, расположенная за пределами империи.

Находка принадлежит ученым из киевского Института археологии НАН Украины и студентам-историкам второго курса, сообщили "ВВС Украина". Они почти месяц работали в археологической экспедиции.

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Они отметили, что на месте раскопок нужно сделать музей, ведь это едва ли не единственная на территории Западной Украины достопримечательность, связанная с Древним Римом. И при этом абсолютно уникальное здание такого типа на территории от Великобритании до Уральских гор.



Это едва ли не единственная на территории Западной Украины достопримечательность, связанная с Древним Римом

Но, к сожалению, музея не будет. Все из-за нехватки финансирования. Поэтому все найденное стекло, изготовленное по античным рецептам, участники экспедиции перевезут в Киев, а место раскопок законсервируют.

Находка принадлежит ученым из киевского Института археологии НАН Украины и студентам-историкам второго курса

Исследователи сделали все, что от них зависело. Чтобы сооружение сохранилось, пространство между стенами сооружения плотно засыпали песком.

Консервация, которую мы сделали, больше всего убережет каменное сооружение от разрушения, и оно в таком состоянии дождется музеефикации хоть через год, хоть через сто. Повторно его в ближайшее время открывать никто не будет, будут исследовать площадь вокруг сооружений,

– сказала научный сотрудник Марьяна Авраменко.

Также они договорились с работниками агрохолдинга, который арендует у местных селян поле, где были раскопки, чтобы те проводили сельскохозяйственные работы максимально осторожно.