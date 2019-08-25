Археологи на Буковині знайшли унікальну споруду часів Римської Імперії: неймовірні фото

Посеред поля між селами Комарів та Дністрівка, що на Буковині, археологи знайшли вражаючу споруду. Її вік датується 3-4 століттям нашої ери. Вчені зазначили, що це єдина відома давньоримська склоробня, що розташована поза межами імперії.

Знахідка належить науковцям з київського Інституту археології НАН України та студентам-історикам другого курсу, повідомили "ВВС Україна". Вони майже місяць працювали в археологічній експедиції.

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Вони наголосили, що на місці розкопок потрібно зробити музей, адже це чи не єдина на теренах Західної України пам'ятка, пов'язана зі Стародавнім Римом. І водночас абсолютно унікальна будівля такого типу на території від Великої Британії до Уральських гір.



Це чи не єдина на теренах Західної України пам'ятка, пов'язана зі Стародавнім Римом

Але, на жаль, музею не буде. Все через брак фінансування. Тому всі знахідки скла, виготовленого за античними рецептами, учасники експедиції перевезуть до Києва, а місце розкопок законсервують.



Знахідка належить науковцям з київського Інституту археології НАН України та студентам-історикам другого курсу

Дослідники зробили все, що від них залежало. Аби споруда збереглася, простір між стінами споруди щільно засипали піском.

Консервація, яку ми зробили, найбільше вбереже кам'яну споруду від руйнування, і вона в такому стані дочекається музеєфікації хоч через рік, хоч через сто. Повторно її найближчим часом відкривати ніхто не буде, досліджуватимемо площу навколо споруд,

– сказала наукова співробітниця Мар'яна Авраменко.

Також вони домовилися з працівниками агрохолдингу, що орендує у місцевих селян поле, де були розкопки, аби ті проводили сільськогосподарські роботи максимально обережно.