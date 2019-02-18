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      "Архитектор геноцида": в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

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      В Лондоне вандалы уничтожили могилу Карла Маркса
      В Лондоне вандалы уничтожили могилу Карла Маркса / Highgate Cemeter

      На Хайгетском кладбище в Лондоне второй раз за месяц повредили могилу Карла Маркса – основоположника научного коммунизма. Неизвестные также разбили мраморную табличку на могиле.

      На надгробии вандалы написали красной краской: "Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств".

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      Представители кладбища назвали инцидент "бессмысленным" и добавили, что какими бы ни были идеи Маркса, такие способы неприемлемы.

      Кто такой Карл Маркс?
      Немецкий философ-материалист, теоретик-обществовед, политэкономист, политический журналист-публицист. Его научные работы и политэкономические исследования объединены в теоретическое обществоведческое учение, которое в честь его имени получило название марксизма и стало основой социалистического и позже коммунистического движения в Европе и мире.

      blog_ava
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      Теги: История Великобритания Лондон
      Источник: 24 канал
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