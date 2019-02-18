"Архитектор геноцида": в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

На Хайгетском кладбище в Лондоне второй раз за месяц повредили могилу Карла Маркса – основоположника научного коммунизма. Неизвестные также разбили мраморную табличку на могиле.

На надгробии вандалы написали красной краской: "Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств".

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Представители кладбища назвали инцидент "бессмысленным" и добавили, что какими бы ни были идеи Маркса, такие способы неприемлемы.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 февраля 2019 г.

Кто такой Карл Маркс?

Немецкий философ-материалист, теоретик-обществовед, политэкономист, политический журналист-публицист. Его научные работы и политэкономические исследования объединены в теоретическое обществоведческое учение, которое в честь его имени получило название марксизма и стало основой социалистического и позже коммунистического движения в Европе и мире.