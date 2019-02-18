"Архитектор геноцида": в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса
На Хайгетском кладбище в Лондоне второй раз за месяц повредили могилу Карла Маркса – основоположника научного коммунизма. Неизвестные также разбили мраморную табличку на могиле.
На надгробии вандалы написали красной краской: "Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств".
Читайте также: Вандалы уничтожили табличку культурного центра Украины в Париже: подозревают россиян
Представители кладбища назвали инцидент "бессмысленным" и добавили, что какими бы ни были идеи Маркса, такие способы неприемлемы.
Кто такой Карл Маркс?
Немецкий философ-материалист, теоретик-обществовед, политэкономист, политический журналист-публицист. Его научные работы и политэкономические исследования объединены в теоретическое обществоведческое учение, которое в честь его имени получило название марксизма и стало основой социалистического и позже коммунистического движения в Европе и мире.