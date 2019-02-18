"Архітектор геноциду": у Лондоні спаплюжили могилу Карла Маркса
На Хайгетському кладовищі в Лондоні вдруге за місяць пошкодили могилу Карла Маркса – основоположника наукового комунізму. Невідомі також розбили мармурову табличку на могилі.
На надгробку вандали написали червоною фарбою: "Меморіал більшовицького Голокосту 1917-1953, 66 мільйонів жертв", "Доктрина ненависті", "Ідеологія голоду", "Архітектор геноциду, терору, репресій і масових вбивств".
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Представники кладовища назвали інцидент "безглуздим" та додали, що якими б не були ідеї Маркса, такі способи є неприйнятними.
Хто такий Карл Маркс? Німецький філософ-матеріаліст, теоретик-суспільствознавець, політеконом, політичний журналіст-публіцист. Його наукові роботи та політекономічні дослідження об'єднані в теоретичне суспільствознавче вчення, що за його іменем отримало назву марксизму і стало підґрунтям соціалістичного і, пізніше, комуністичного руху в Європі і світі.