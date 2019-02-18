"Архітектор геноциду": у Лондоні спаплюжили могилу Карла Маркса

На Хайгетському кладовищі в Лондоні вдруге за місяць пошкодили могилу Карла Маркса – основоположника наукового комунізму. Невідомі також розбили мармурову табличку на могилі.

На надгробку вандали написали червоною фарбою: "Меморіал більшовицького Голокосту 1917-1953, 66 мільйонів жертв", "Доктрина ненависті", "Ідеологія голоду", "Архітектор геноциду, терору, репресій і масових вбивств".

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Представники кладовища назвали інцидент "безглуздим" та додали, що якими б не були ідеї Маркса, такі способи є неприйнятними.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 февраля 2019 г.

Хто такий Карл Маркс? Німецький філософ-матеріаліст, теоретик-суспільствознавець, політеконом, політичний журналіст-публіцист. Його наукові роботи та політекономічні дослідження об'єднані в теоретичне суспільствознавче вчення, що за його іменем отримало назву марксизму і стало підґрунтям соціалістичного і, пізніше, комуністичного руху в Європі і світі.