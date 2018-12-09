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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вандали понищили табличку культурного центру України в Парижі: підозрюють росіян

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      Невідомі у Парижі пошкодили табличку на будівлі Культурно-інформаційного центру при Посольстві України.

      Відповідне фото опублікував Facebook українець, який проживає у Парижі, Володимир Шпиньов.

      На фото видно, що табличка української установи була погнута, ймовірно, від якогось удару.

      Читайте також: У Києві влаштували провокацію з прапорами України та Росії: відео

      Цю табличку пошкодили під час протестів "жовтих жилетів", повідомив у Facebook голова українсько-французької асоціації "Центр розвитку та міжнародного співробітництва" Володимир Лазар.

      Вгадайте з першого разу, яке відношення має Український культурно-інформаційний центр у Парижі до "жовтих жилетів", росту цін на пальне та мінімальної зарплати і пенсії у Франції? На відео за цим посиланням чути команду російською мовою "Назад",
      – написав Лазар.

      Відео, на якому, за даними Лазара, зафіксовано, як вандали пошкодили табличку на українській установі в Парижі.

       

      Теги: Новини України Новини Франції Протести у Франції Фотоновини Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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