Вандалы уничтожили табличку культурного центра Украины в Париже: подозревают россиян
Неизвестные в Париже повредили табличку на здании Культурно-информационного центра при Посольстве Украины.
Соответствующее фото опубликовал в Facebook украинец, проживающий в Париже, Владимир Шпинев.
На фото видно, что табличка украинского учреждения была погнута, вероятно, от какого-то удара.
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Эту табличку повредили во время протестов "желтых жилетов", сообщил в Facebook глава украинско-французской ассоциации "Центр развития и международного сотрудничества" Владимир Лазарь.
Угадайте с первого раза, какое отношение имеет Украинский культурно-информационный центр в Париже к "желтым жилетам", росту цен на топливо и минимальной зарплате и пенсии во Франции? На видео по этой ссылке можно услышать команду на русском языке "Назад",
– написал Лазарь.
Видео, на котором, по данным Лазаря, зафиксировано, как вандалы повредили табличку на украинском учреждении в Париже.