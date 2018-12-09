Вандалы уничтожили табличку культурного центра Украины в Париже: подозревают россиян

Неизвестные в Париже повредили табличку на здании Культурно-информационного центра при Посольстве Украины.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook украинец, проживающий в Париже, Владимир Шпинев.

На фото видно, что табличка украинского учреждения была погнута, вероятно, от какого-то удара.

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Эту табличку повредили во время протестов "желтых жилетов", сообщил в Facebook глава украинско-французской ассоциации "Центр развития и международного сотрудничества" Владимир Лазарь.

Угадайте с первого раза, какое отношение имеет Украинский культурно-информационный центр в Париже к "желтым жилетам", росту цен на топливо и минимальной зарплате и пенсии во Франции? На видео по этой ссылке можно услышать команду на русском языке "Назад",

– написал Лазарь.

Видео, на котором, по данным Лазаря, зафиксировано, как вандалы повредили табличку на украинском учреждении в Париже.