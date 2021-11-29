Об этом рассказала вице-министр внутренних дел Украины Мэри Акопян в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений". По ее словам, еще больше 500 дел временно хранят в управлениях полиции по областям.
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Апокян: Сознательное устранение населения
Министерство внутренних дел передало в музей Голодомора 9 уголовных дел, которые хранились в архивах. Заместитель министра внутренних дел объяснила, что дела в основном касаются:
- каннибализма во время Голодомора в Украине;
- факты депортации на Север СССР так называемых кулаков.
Акопян считает, что наибольшим ужасом во всех документальных свидетельствах о Голодоморе является понимание того, что это действительно искусственное и организованное истребление миллионов украинских селян. Во всем виновата именно сталинская политика, которая имела целью уничтожить независимые сельские хозяйства.
Сознательное устранение целой группы населения именно по социальному признаку,
– объяснила вице-министр.
Годовщина Голодомора: резонансное
- Украинские блогеры в День памяти жертв Голодомора устроили громкую вечеринку. Ведущий мероприятия Владимир Остапчук опубликовал фото праздничного стола с подписью: "Голодная блогерская туса".
- Нардеп Николай Тищенко пришел к мемориалу Голодомора, чтобы почтить память жертв. Пока Тищенко снимал видео рядом стоял пенсионер, который ел хлеб из мемориала.
- Прикарпатские спасатели присоединились к акции "Зажги свечу". Они почтили память замученных на самом высокогорном спасательном посту.