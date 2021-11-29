Об этом рассказала вице-министр внутренних дел Украины Мэри Акопян в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений". По ее словам, еще больше 500 дел временно хранят в управлениях полиции по областям.

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Апокян: Сознательное устранение населения

Министерство внутренних дел передало в музей Голодомора 9 уголовных дел, которые хранились в архивах. Заместитель министра внутренних дел объяснила, что дела в основном касаются:

каннибализма во время Голодомора в Украине;

факты депортации на Север СССР так называемых кулаков.

Заметьте! В материалах также говорится о том, как советские органы внутренних дел пытались самостоятельно вернуть и разыскать "кулаков" во время и после Голодомора.

Акопян считает, что наибольшим ужасом во всех документальных свидетельствах о Голодоморе является понимание того, что это действительно искусственное и организованное истребление миллионов украинских селян. Во всем виновата именно сталинская политика, которая имела целью уничтожить независимые сельские хозяйства.

Сознательное устранение целой группы населения именно по социальному признаку,

– объяснила вице-министр.

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