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Аризона в огне: сильный ветер привел к стремительному увеличению пожаров – жуткое видео

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В Аризоне бушуют пожары
В Аризоне бушуют пожары / Скриншот

В Аризоне из-за природных пожаров эвакуированы 250 граждан. Еще полторы тысячи ожидают перевозки в безопасные зоны. Сильный ветер, который сейчас царит в штате, привел к стремительному увеличению площадей пожаров.

За сутки они стали вчетверо больше и сейчас бушуют на 600-х гектарах угодий, сообщает ABC

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Огонь вплотную приблизился к городу Кейв Грик, расположенного рядом с национальным парком. Жителей оттуда вывезли в безопасную зону.

Синоптики предупреждают, что сильные ветры до конца недели будут господствовать в регионе. Поэтому дальнейшее распространение огня вполне вероятно.

Власть штата бросила на тушение пожаров 400 пожарных и десять единиц спецтехники. Удалось взять под контроль лишь 30% возгораний.

Смотрите видео: в Аризоне распространяются пожары

Смотрите, как распространяются пожары в США:

 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Стихийный бедствия Пожар Новости США
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