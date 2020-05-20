Аризона у вогні: сильний вітер призвів до стрімкого збільшення пожеж – моторошне відео
В Аризоні через природні пожежі евакуювали 250 громадян. Ще 1,5 тисячі очікують на перевезення у безпечні зони. Сильний вітер, який зараз панує у штаті, призвів до стрімкого збільшення площ пожеж.
За добу вони стали вчетверо більші і зараз вирують на 600-х гектарах угідь, повідомляє ABC.
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Вогонь впритул наблизився до містечка Кейв Грік, розташованого поруч з національним парком. Жителів звідти вивезли у безпечну зону.
Синоптики попереджають, що сильні вітри до кінця тижня пануватимуть в регіоні. Тож подальше поширення вогню цілком ймовірне.
Влада штату кинула на гасіння пожеж 400 вогнеборців та десять одиниць спецтехніки. Наразі вдалося взяти під контроль лише 30% займань.
Дивіться відео: в Аризоні поширюються пожежі
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