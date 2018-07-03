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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Аркадий Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова

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Российский журналист Аркадий Бабченко
Российский журналист Аркадий Бабченко / korrespondent.net

Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова. "Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так – я готов обменять себя на Сенцова", – заявил он.

Об этом Аркадий Бабченко написал в Facebook.

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"Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? Засылаете сюда убийц, отправляете пранкеров к Грицаку, Бесогон аж целую передачу снимает, НТВ, Лайфньюз, РИА Новости – вся вот эта вот ваша хрень от злобного скрипа зубами", – отметил российский журналист.

Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так – я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще тех шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных..., а я к вам еду под белые рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть хоть отбавляй – бить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, набрасывать провода на зубы,
– заявил Аркадий Бабченко.

Он также добавил, что Олег Сенцов готов умереть за свободу других, а он готов сесть за его жизнь.

Напомним, вечером 2 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве провели масштабную акцию в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. На трибунах стадиона активисты развернули два огромных баннера с надписями "Олег Сенцов" и "Украина с тобой".

Теги: Новости Украины Олег Сенцов журналисты Обмен пленными Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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