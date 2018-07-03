Аркадій Бабченко запропонував обміняти себе на Олега Сенцова

Російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова. "Ви не знаєте, як мене дістали, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова. Ну, давайте так – я готовий обміняти себе на Сенцова", – заявив він.

Про це Аркадій Бабченко написав у Facebook.

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"Слухайте, товариші чекісти, ну ось що ви мізки клюєте? Засилаєте сюди вбивць, відправляєте пранкерів до Грицака, Бесогон аж цілу передачу знімає, НТВ, Лайфньюз, РИА Новости – вся ось ця ось ваша хрінь від злобного скрипу зубами", – зазначив російський журналіст.

Ви не знаєте, як мене дістати, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова. Ну, давайте так – я готовий обміняти себе на Сенцова. Ви випускаєте, Олега, ще ті шістдесят людей, за свободу яких він голодує, випускаєте всіх кримських татар, випускаєте всіх російських політв'язнів..., а я до вас їду під білі рученьки, і можете задовольняти свою ненависть хоч греблю гати – бити, катувати, засовувати палаючі ганчірки в протигаз, пов'язувати ластівкою, накидати дроти на зуби,

– заявив Аркадій Бабченко.

Він також додав, що Олег Сенцов готовий померти за свободу інших, а він готовий сісти за його життя.

Нагадаємо, ввечері 2 липня на НСК "Олімпійський" у Києві провели масштабну акцію на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. На трибунах стадіону активісти розгорнули два величезні банери з написами "Олег Сенцов" та "Україна з тобою".