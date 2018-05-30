Аркадий Бабченко жив: детали

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив.

Вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Читайте также: Бабченко впервые прокомментировал ситуацию со своим "убийством"

30 мая во время брифинга в Киеве председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией по задержанию организаторов.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко пришел на брифинг СБУ.

Глава СБУ попросил его выйти в зал.

Уважаемые друзья, я должен сейчас выразить глубокие соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, весь мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем ​​рождения. Аркадий, в студию,

– такие слова Грицака присутствующие в зале журналисты встретили аплодисментами.

Грицак признался, что рад, что в зале господствуют такие эмоции.

"Нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого позорного и циничного преступления. Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о том, что готовится убийство гражданина РФ Аркадия Бабченко. Мы вышли на людей, которые владели этой информацией, установили с ними конфиденциальное сотрудничество, они помогли нам предупредить это убийство, это террористический акт", – рассказал детали спецоперации Василий Грицак.

Он отметил, что сам Бабченко был предупрежден заранее, журналист с семьей находился под контролем СБУ.

Эту операцию СБУ проводила с соблюдением максимальных мер конспирации, о ней знали только те, кто должен был знать... Мы вынуждены были разыграть в пас безупречно от начала до конца именно эту оперативную комбинацию,

– подытожил глава СБУ.

Бабченко жив/24 Канал

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языках и изданы в 22 странах мира.