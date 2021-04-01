В Агентстве по розыску и менеджменту активов 1 апреля проходит обыски. Следственные действия проводят в помещении центрального аппарата АРМА и по месту жительства нескольких сотрудников.

Что известно об обысках в АРМА Следственные действия проходят в рамках уголовного производства. Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств. Читайте также Нанес 24 миллиона гривен убытков государству: чиновнику Минюста объявили подозрение Так, ведомство подчеркнуло, что предоставляет все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию. Адвокат Маси Найем заявил, что следственные действия проводят сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований. Обыски проводятся дома в и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и в афериста Игоря Короля,

– написал Найем. Журналисты 24 канала пытаются связаться с СБУ для подтверждения информации. Чем занимается АРМА

АРМА – это нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Его создали 10 ноября 2015 года. Ведомство является одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Источник: АРМА – это нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Его создали 10 ноября 2015 года. Ведомство является одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.Источник: Википедия Куда в последний раз СБУ приходила с обысками 24 марта работники ведомства отправились в "Львовгаз". Председатель ЛОГА Максим Козицкий заявил, что обыски провели из-за вероятных коррупционных злоупотреблений.

30 марта следственные действия провели в офисе общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком. По данным следствия, члены ОО могли способствовать проведению так называемого "референдума" в Крыму.