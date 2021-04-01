В Агентстві по розшуку та менеджменту активів 1 квітня проходять обшуки. Слідчі дії проводять в приміщенні центрального апарату АРМА і за місцем проживання декількох співробітників.

Що відомо про обшуки в АРМА Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження. Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств. Читайте також Завдав 24 мільйони гривень збитків державі: чиновнику Мін'юсту оголосили підозру Так, відомство підкреслило, що надає всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію. Адвокат Масі Найєм заявив, що слідчі дії проводять працівники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань. Обшуки проводяться вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в афериста Ігоря Короля,

– написав Найєм. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися із СБУ для підтвердження інформації. Чим займається АРМА

АРМА – це нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його створили 10 листопада 2015 року. Відомство є одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Джерело: АРМА – це нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його створили 10 листопада 2015 року. Відомство є одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.Джерело: Вікіпедія Куди востаннє СБУ приходила з обшуками 24 березня працівники відомства навідалися до "Львівгазу". Голова ЛОДА Максим Козицький заявив, що обшуки провели через ймовірні корупційні зловживання.

30 березня слідчі дії провели в офісі громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з проросійським нардепом Віктором Медведчуком. За даними слідства, члени ГО могли сприяти проведенню так званого "референдуму" у Криму.