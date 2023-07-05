Последний был создан для отправки на войну в Украине. Так называемая церемония прошла в Армянской апостольской церкви. В последней также "благословляли" известный зверствами в Грузии армянский батальон имени Баграмяна.

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Что делает горловский "авторитет" в Москве

С 24 февраля 2022 года Саркисян-Горловский занимается мародерством и "отжимом" предприятий на захваченных оккупантами районах Украины,

– говорится в сообщении.

Уже с осени 2022 года, по данным украинской разведки, ему было поручено быть "смотрящим" за тюрьмами как на оккупированных территориях Украины, так и в самой России.



Саркисян создал новою ПВК для войны в Украине

Основной задачей на этой "должности" было создание новой "частной военной компании". Ее спонсором выступал прокремлевский российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, также присутствовавший на "благословении".

Карапетян является владельцем компании "Ташир холдинг", которая связана с "Газпромом". В компании также входят "Электрические сети Армении".



Спонсором создания батальона является Самвел Карапетян

Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Образцом для проекта должен стать печально известный ЧВК "Вагнер". "Новобранцев" для ЧВК будут набирать в именно местах лишения свободы,

– объясняла разведка.

Тетушки Саркисяна убили журналиста Вячеслава Веремия

Армен Саркисян в Украине находится в розыске как один из организаторов убийств на Майдане во время Революции Достоинства.

Тогда организованные им банды нападали и убивали людей. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия, за которое впоследствии осудили Юрия Крисина, совершила именно группа Саркисяна,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины объясняло, что Саркисян:

криминальный авторитет из Горловки;

близкий к семье президента-беглеца Виктора Януковича;

связан еще с одним уголовником – Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский).

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