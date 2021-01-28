В столице Армении городе Ереване сотни людей вышли на улицы в знак протеста. Они требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Источник: Интерфакс, Sputnik

В общем в акции протеста приняли участие несколько сотен человек.

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Что происходило в Ереване 28 января

Протест начался в центре Еревана – на площади Республики. После этого протестующие отправились к зданию Генпрокуратуры, а затем – к правительству. Разъяренные демонстранты пытались попасть внутрь здания, однако им помешали силовики.

Столкновения с правоохранителями попали в объективы камер. На одном из обнародованных видео видно, как группа силовиков тащит протестующего в неизвестном направлении. На другой видеозаписи полицейские образовали плотную границу между протестующими и зданием Генпрокуратуры Армении. Скорее всего, правоохранители не дают активистам прорваться внутрь здания.

По словам очевидцев, силовики задержали несколько человек. Однако их количество пока неизвестно.

Полицейские задерживают протестующих: смотрите видео

Столкновения возле здания Генпрокуратуры Армении: смотрите видео

Требования протестующих

Люди требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Известно, что акции против Пашиняна начались в ноябре 2020 года после принятия перемирия в Нагорном Карабахе. Согласно перемирию, несколько районов в регионе перешли Азербайджану.

Режиссер Аршак Закарян, который был одним из организаторов митинга, заявил, что в Карабахе произошла государственная измена, а виновник должен быть наказан.



Митинг в Ереване 28.01.2021 / Фото Sputnik