Армянская оппозиция заявила о желании создать на территории страны еще одну российскую базу. А расположена она должна быть в Сюникской области.

О желании появления дополнительной базы России в Армении заявил лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, сообщает SputnikArmenia.

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По словам Марукяна, ее хотят создать в Сюникской области. Оппозиционер рассказал, что недавно посетил Сюник и пообщался там с местными жителями.

Мол, они поделились серьезными опасениями относительно своей безопасности, поскольку граница "уже очень близко к их общинам".

Россия в лице высшего руководства страны сыграла решающую роль в остановке боевых действий. Армянский народ ценит и благодарен за то, как стойко российский миротворец стал рядом с нашими солдатами и людьми,

– подчеркнул лидер "Просвещенной Армении".

Марукян добавил, что его партия выступает за создание новых механизмов безопасности в регионе. В частности, за заключение нового договора об углубленном военно-политическом взаимодействии с Россией.

Справка. Сейчас в Армении расположена 102-я российская военная база. Она имеет 2 гарнизона – около Гюмри и вблизи Еревана.