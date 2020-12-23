Вірменська опозиція заявила про бажання створити на території країни ще одну російську базу. А розташована вона має бути у Сюнікській області.

Про бажання появи додаткової бази Росії у Вірменії заявив лідер опозиційної фракції "Освічена Вірменія" Едмон Марукян, повідомляє SputnikArmenia.

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За словами Марукяна, її хочуть створити в Сюнікській області. Опозиціонер розповів, що нещодавно відвідав Сюнік та поспілкувався там з місцевими жителями.

Мовляв, вони поділилися серйозними побоюваннями щодо своєї безпеки, оскільки межа "вже дуже близько до їхніх громад".

Росія в особі вищого керівництва країни зіграла вирішальну роль в зупинці бойових дій. Вірменський народ цінує і вдячний за те, як стійко російський миротворець став поряд з нашими солдатами і людьми,

– наголосив лідер "Освіченої Вірменії".

Марукян додав, що його партія виступає за створення нових механізмів безпеки в регіоні. Зокрема, за укладення нового договору про поглиблену військово-політичну взаємодію з Росією.

Довідка. Наразі у Вірменії розташована 102-а російська військова база. Вона має 2 гарнізони – біля Гюмрі та поблизу Єревана.