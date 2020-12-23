У Вірменії хочуть ще одну російську базу на території республіки
Вірменська опозиція заявила про бажання створити на території країни ще одну російську базу. А розташована вона має бути у Сюнікській області.
Про бажання появи додаткової бази Росії у Вірменії заявив лідер опозиційної фракції "Освічена Вірменія" Едмон Марукян, повідомляє SputnikArmenia.
Читайте також Загостренням у Карабаху скористалася Росія – розширила зону присутності
За словами Марукяна, її хочуть створити в Сюнікській області. Опозиціонер розповів, що нещодавно відвідав Сюнік та поспілкувався там з місцевими жителями.
Мовляв, вони поділилися серйозними побоюваннями щодо своєї безпеки, оскільки межа "вже дуже близько до їхніх громад".
Росія в особі вищого керівництва країни зіграла вирішальну роль в зупинці бойових дій. Вірменський народ цінує і вдячний за те, як стійко російський миротворець став поряд з нашими солдатами і людьми,
– наголосив лідер "Освіченої Вірменії".
Марукян додав, що його партія виступає за створення нових механізмів безпеки в регіоні. Зокрема, за укладення нового договору про поглиблену військово-політичну взаємодію з Росією.
Поділитися новиною