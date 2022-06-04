Очередная демонстрация 3 июня, прошедшая вблизи правительственных дач в Ереване, сопровождалась столкновениями с правоохранителями. Полиция впервые за время протестов применила светошумовые гранаты и задержала ряд активистов, есть информация о потерпевших.

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Задержанные и пострадавшие

По данным полиции Армении, 3 июня на акции протеста они задержали 11 человек . Против них возбуждены уголовные дела, ведется расследование. По словам правоохранителей, протестующие не выполнили законные требования сотрудников полиции, охранявших общественный порядок, применили насилие над полицейскими, а также бросали в сторону сотрудников полиции бутылки, камни и металлические предметы .

Протесты в Ереване / Фото 18+ RFE / RL / Photolur

В Министерстве здравоохранения Армении сообщили, что в тот же день, по состоянию на 23:00 по местному времени, в результате инцидента в различные медицинские учреждения были госпитализированы 50 граждан республики, из них 34 – полицейские, 16 – гражданские лица . По сообщению ведомства, состояние одного из пострадавших тяжелое, его пришлось оперировать. Остальные пострадавшие получили первичную хирургическую обработку ранений.

Как сообщили изданию "Радио Азатутюн" в университетской больнице "Гераци", в них доставили 27 граждан, в том числе 21 полицейского и 6 гражданских лиц, из них 2 – женщины .

Контекст

Оппозиционные силы Армении уже больше месяца требуют отставки Николая Пашиняна, утверждая, что действующие власти ведут переговоры с Баку "за спиной народа". Они убеждены, что действующий премьер-министр республики намерен пойти на односторонние уступки и признать Нагорный Карабах частью Азербайджана .

Сторонники оппозиции 3 июня провели митинг на площади Франции в Ереване, после чего в течение двух часов блокировали входы в здание правительства и затем пошли в сторону правительственных дач, где потребовали, чтобы Пашинян вышел к ним и выслушал их требования.

Накануне усилиями правящей партии Армении было провалено внеочередное заседание правительства республики, инициированное оппозицией. На нем оппозиционной силы хотели принять заявление о Нагорном Карабахе, в частности, зафиксировать, что регион не может войти в состав Азербайджана.

Правящее большинство бойкотировало заседание, мол, это - "ложная политическая повестка дня". Представители правящей фракции утверждают, что в настоящее время любое заявление по этому вопросу может ограничить переговорные возможности армянской стороны.

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