Чергова демонстрація 3 червня, що відбулась поблизу урядових дач в Єревані, супроводжувалась сутичками з правоохоронцями. Поліція вперше за час протестів застосувала світлошумові гранати та затримала низку активістів, є інформація про потерпілих.

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Затримані й постраждалі

За даними поліції Вірменії, 3 червня на акції протесту вони затримали 11 людей. Проти них відкрили кримінальні справи, ведеться розслідування. За словами правоохоронців, протестувальники не виконали законні вимоги співробітників поліції, які охороняли громадський порядок, застосували насилля над поліцейськими, а також кидали у бік співробітників поліції пляшки, каміння та металеві предмети.

Протести у Єревані / Фото 18+ RFE / RL / Photolur

У Міністерстві охорони здоров'я Вірменії повідомили, що того ж дня, станом на 23:00 за місцевим часом, унаслідок інциденту до різних медичних закладів було госпіталізовано 50 громадян республіки, з них 34 – поліцейські, 16 – цивільні особи. За повідомленням відомства, стан одного з потерпілих тяжкий, його довелось оперувати. Решта постраждалих отримали первинну хірургічну обробку поранень.

Як повідомили виданню "Радіо Азатутюн" в університетській лікарні "Гераці", до них доставили 27 громадян, зокрема 21 поліцейського й 6 цивільних осіб, з них 2 – жінки.

Контекст

Опозиційні сили Вірменії вже понад місяць вимагають відставки Ніколи Пашиняна, стверджуючи, що діюча влада веде перемовини з Баку "за спиною народу". Вони переконані, що чинний прем'єр-міністр республіки має намір піти на односторонні поступки й визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.

Прихильники опозиції 3 червня провели мітинг на площі Франції у Єревані, після чого протягом двох годин блокували входи до будівлі уряду й потім пішли у бік урядових дач, де вимагали, щоб Пашинян вийшов до них та вислухав їхні вимоги.

Напередодні зусиллями правлячої партії Вірменії було провалене позачергове засідання уряду республіки, ініційоване опозицією. На ньому опозиційній сили хотіли ухвалити заяву щодо Нагірного Карабаху, зокрема зафіксувати, що регіон не може ввійти у склад Азербайджану.

Правляча більшість бойкотувала засідання, мовляв, це – "хибний політичний порядок денний". Представники правлячої фракції стверджують, що наразі будь-яка заява стосовно цього питання може обмежити переговорні можливості вірменської сторони.

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