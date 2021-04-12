В Армении нашли убитой дочь генерала ФСБ России
В Ереване на балконе жилого дома нашли тело женщины с огнестрельной раной. По информации СМИ, это дочь генерала Федеральной службы безопасности России.
Источник:Интерфакс
Рядом с телом 40-летней женщины нашли наградной пистолет офицера ФСБ. Погибшую нашли на улице Давида Анахта.
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Что известно об инциденте
В следственном комитете Армении рассказали, что в 17:05 в полицию поступило сообщение от гражданина. На место происшествия приехали правоохранители.
Женщину обнаружили на диване балкона в доме, где она жила. Огнестрельное ранение было в левой части грудной клетки.
Какой пистолет нашли у женщины
Рядом с телом нашли наградной пистолет "Макаров" с семью патронами. Оружие принадлежало отцу погибшей. Местные СМИ уверены, что отец погибшей – генерал ФСБ.
В дальнейшем проведут ряд экспертиз. Уже возбуждено уголовное дело.
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