В столице Армении городе Ереван несколько десятков человек блокировали здание Минобороны страны. Все они – родители и близкие солдат, пропавших без вести во время войны.

Об этом сообщают российские СМИ. Родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих проводят акции протеста по всей Армении.

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Протесты в Армении

Уже более суток родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих проводят акции протеста по всей Армении, требуя вернуть родственников. Они оказались в плену после боевых действий в Нагорном Карабахе.

9 апреля родные военных попытались сорвать ворота главного въезда на территорию министерства обороны республики и повредили их. Протестующим предложили собрать делегацию для встречи с министром обороны и начальником Генштаба, но люди стали требовать, чтобы высокопоставленные военные сами вышли к ним.

Власти Армении приказали взыскать силовиков в здание ведомства. Не обошлось без провокаций. Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения. Сейчас ситуация остается напряженной.

Актуально! По разным подсчетам, сейчас в азербайджанском плену находятся от 188 до 228 армянских военнослужащих. Родные солдат требуют от власти информировать их хотя бы о ходе поисковых работ, об их здоровье и состоянии.

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