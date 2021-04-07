В столице Армении женщины совершили масштабный протест под домом правительства. Инициировало акцию оппозиционное движение VETO.

Сначала женщины устроили протестное шествие. Когда она закончилась – протестующие пытались прорваться к зданию.

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Перед дверью полицейские организовали кордон, вследствие этого возникли столкновения. Правоохранители задержали несколько человек, в то же время женщины бросали яйца в здание.

Справка. 7 апреля в Армении отмечают День материнства и красоты. Именно этот праздник женщины выбрали для протеста, на котором требовали возвращения пленных, захваченных во время карабахского конфликта.

Женщины считают, что власти скрывают настоящую информацию о боевых потерях, пленных и пропавших без вести.

Протест женщин в столице Армении: видео

Протесты в Армении: коротко