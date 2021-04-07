В Армении женщины протестовали под домом правительства: возникли столкновения – видео
В столице Армении женщины совершили масштабный протест под домом правительства. Инициировало акцию оппозиционное движение VETO.
Источник:News.am
Сначала женщины устроили протестное шествие. Когда она закончилась – протестующие пытались прорваться к зданию.
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Перед дверью полицейские организовали кордон, вследствие этого возникли столкновения. Правоохранители задержали несколько человек, в то же время женщины бросали яйца в здание.
Женщины считают, что власти скрывают настоящую информацию о боевых потерях, пленных и пропавших без вести.
Протест женщин в столице Армении: видео
Протесты в Армении: коротко
- Акции протеста в Армении начались еще в ноябре 2020 года. Главная причина протеста – премьер-министр республики Никол Пашинян.
- Люди возмутились из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал. В документе говорится о том, что Азербайджан должен был остановиться на своих позициях, а Армения – на своих, и поэтому не обострять конфликт. Однако люди обвинили Пашиняна в капитуляции.
- На время протесты были приостановлены, но вновь обострились в марте 2021 года.
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