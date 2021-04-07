У Вірменії жінки протестували під будинком уряду: виникли сутички – відео
У столиці Вірменії жінки вчинили масштабний протест під будинком уряду. Ініціював акцію опозиційний рух VETO.
Джерело:News.am
Спочатку жінки влаштували протестну ходу. Коли вона закінчилася – протестувальниці намагалися прорватися до будівлі.
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Перед дверима поліцейські організували кордон, унаслідок цього виникли сутички. Правоохоронці затримали кілька осіб, водночас жінки кидали яйця у будівлю.
Жінки вважають, що влада приховує справжню інформацію про бойові втрати, полонених та зниклих безвісти.
Протест жінок у столиці Вірменії: відео
Протести у Вірменії: коротко
- Акції протесту у Вірменії розпочались ще у листопаді 2020 року. Головна причина протесту – прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.
- Люди обурились через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, яку він підписав. У документі мовиться про те, що Азербайджан мав спинитися на своїх позиціях, а Вірменія – на своїх, і відтак не загострювати конфлікт. Однак люди звинуватили Пашиняна у капітуляції.
- На певний час протести були призупинені, але знову загострились у березні 2021 року.
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