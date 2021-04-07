У столиці Вірменії жінки вчинили масштабний протест під будинком уряду. Ініціював акцію опозиційний рух VETO.

Спочатку жінки влаштували протестну ходу. Коли вона закінчилася – протестувальниці намагалися прорватися до будівлі.

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Перед дверима поліцейські організували кордон, унаслідок цього виникли сутички. Правоохоронці затримали кілька осіб, водночас жінки кидали яйця у будівлю.

Довідка. 7 квітня у Вірменії відзначають День материнства та краси. Саме це свято жінки вибрали для протесту, на якому вимагали повернення полонених, захоплених під час карабаського конфлікту.

Жінки вважають, що влада приховує справжню інформацію про бойові втрати, полонених та зниклих безвісти.

Протест жінок у столиці Вірменії: відео

Протести у Вірменії: коротко