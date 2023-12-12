Безусловно, Украине необходимо принять во внимание подобные сигналы и предложить эффективный формат организации системного диалога, обеспечивающий реализацию украинских внешнеполитических интересов на Кавказском направлении с соблюдением необходимых балансов и многовекторности.

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Что это может дать Украине?

Во-первых, возглавить процесс потери российских позиций на остатках так называемого постсоветского пространства. В частности, дальнейшие успехи Вооруженных Сил Украины на линии фронта будут создавать условия для реинтеграции Молдовой гибридного образования "Приднестровья" и окончательного разрыва Кишинева с Москвой.

Парламентские выборы 2024 года в Грузии могут привести к "перезагрузке" властей на проевропейский лад.

В стратегической перспективе Украина может стать "проводником" Армении в налаживании партнерских связей со странами ЕС и США.

Дальнейшее ослабление России из-за войны против Украины будет еще больше развязывать руки странам Центральной Азии, в первую очередь Казахстану, для выхода из-под российского влияния и ведения независимого внешнеполитического курса.

Украина уже продемонстрировала другим странам региона, чем является Россия и какие есть предпосылки для расширения изоляции кремлевского режима даже благодаря традиционным союзническим для Москвы странам.

Во-вторых, не стоит игнорировать сценарий потенциальной деструкции России и обретение независимости нынешними субъектами среди кавказских республик. В этом контексте возникнет настоятельная необходимость в формировании новой геополитической архитектуры в регионе, где Украина может получить важную роль. Построение конструктивных отношений со странами Южного Кавказа – заложение основ для долгосрочных перспектив.

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В-третьих, после предательства России для Армении очень важно налаживать союзнические отношения с надежными партнерами, среди которых, безусловно, Украина.

Для официального Киева развитие отношений с Ереваном – это получение еще одного последователя украинской "формулы мира", еще одного голоса в Генеральной Ассамблее ООН и потенциально нового участника антироссийской коалиции.

В-четвертых, общеизвестная армянская диаспора за рубежом, в первую очередь в США и Франции, уже неоднократно демонстрировала свои лоббистские способности. Для украинской стороны, не станет лишним координация усилий на указанном направлении: как с точки зрения ситуативного продвижения украинских интересов путем помощи армянского лобби, так и в рамках использования армянского опыта работы.

Отличным кейсом для Украины могло бы стать создание уполномоченного по вопросам диаспоры, который координировал бы взаимодействие с украинской общиной и бизнесом в странах стратегического значения.

Важно понимать, что когда Армения дойдет до логического шага относительно полноценного выхода из ОДКБ и выведения российских войск из базы в Гюмри, ей нужна будет не только политическая, но и поддержка безопасности, где у Украины будет возможность сказать свое слово.

Как Украина, так и Армения уже сделали правильные предварительные дипломатические шаги, но нужно двигаться дальше.

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Следующими этапами со стороны Армении могли бы стать:

организация визита премьер-министра Никола Пашиняна, который может пройти уже в следующем году. Благодаря смелому подходу армянского лидера и действенной работе команды посольства Армении в Украине в 2023 году в Киев приезжала первая леди, следующий шаг за самим Пашиняном;

обеспечение активной работы Еревана с армянской диаспорой в Украине по вопросам политического, гуманитарного и делового партнерства. Как вариант, Армения может консолидировать глобальную армянскую диаспору, чтобы взять под свою опеку полное восстановление одного из украинских регионов (по примеру того, как Николаевская область находится под патронатом Дании). Реализация последнего проекта требует более активной позиции со стороны нынешнего уполномоченного по диаспоре Армении. К сожалению, мы пока не видим подобных инициатив со стороны его ведомства, а результаты их работы на украинском направлении очень скромные и часто отрицательно воспринимаются проукраинскими представителями армянской диаспоры в Украине. Однако украинская сторона примет меры, чтобы исправить указанную ситуацию к лучшему.

Важно, что кардинальный слом политической ситуации в Армении уже состоялся и движение в направлении Европы и США невозможно остановить.