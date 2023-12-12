Сначала дроны – тогда ракеты

Когда россияне решат, что они уже достигли достаточной степени истощения нашей инфраструктуры с помощью дронов, то могут и пойти на кампанию ударов дальнобойными крылатыми ракетами, чтобы в сжатые сроки получить стратегический результат с влиянием на весь дальнейший ход войны.

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На то крылатые ракеты и являются стратегическим оружием, потому что предназначены для применения в ограниченном количестве случаев, которые действительно могут дать стратегический эффект. Но когда может наступить тот период, когда россияне решат "пора" – вопрос хороший, потому что это может занять и несколько месяцев, и несколько недель. Без привязки к времени года и климатическому сезону.

"Шахеды" можно характеризовать как массовое и "допороговое" оружие, потому что россиянам на такие дроны не надо ставить бортовые компьютеры, соответственно надо меньше электроники. Практика показывает, что какое импровизированное средство-"шахедобойку" не придумай, оно все равно будет обходиться дороже, чем заявленная стоимость в 50 тысяч долларов за один "летающий мопед".

А главное – когда прошлой зимой впервые прозвучала новость, что Россия может получить 2400 "Шахедов" за 2 года, это было предметом ужаса в широких массах. Теперь же, за сентябрь – начало декабря 2023 года, россияне выпустили ориентировочно 1500 "Шахедов", и это уже даже не является предметом обсуждения для СМИ. Обычно стандартно задают вопрос: "Так когда же массированные ракетные удары будут?"

Далее стоит обсчитать вот что: минимум 1500 средств воздушного нападения по тыловой инфраструктуре за чуть более 3 месяцев – это же вдвое большая нагрузка на противовоздушную оборону, чем в кампанию зимы 2022 – 2023 годов, где за 6 месяцев россияне выпустили суммарно до 1500 "Шахедов" и ракет.

Отдельную проблему создают постоянные пуски россиянами ракет типа Х-59 с самолетов тактической авиации по объектам по линии фронта, минимум 1 или же несколько в сутки.

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Сейчас ВКС России имеют ракеты преимущественно модификации Х-59МК2. Это достаточно мощное оружие: при относительно малой длине корпуса в 4,2 метра и геометрии для снижения радиолокационной заметности оно имеет боевую часть массой 310 килограммов и может бить на 280 километров. Словом, не менее мощное, чем стратегические Х-101 и "Калибр", а сбивать сложнее.

Это не считая того, что россияне в отдельные дни вышли на цифру более чем в 100 сброшенных крылатых бомб с модулями УМПК в сутки, как инструмент фронтовой авиации. Похоже, все возможные ресурсы Россия сосредоточила именно на том, чтобы и дальше поддерживать на нужном уровне боеспособность своей группировки в 400 самолетов и вертолетов, привлеченных для войны против Украины. Которая, по всем расчетам, должна была бы давно "посыпаться" в техническом плане.

"Экономический фронт" нужно разворачивать, а не троллить

Есть еще один специфический момент, который вряд ли понравится. Россияне первыми прочли ту диссертацию майора ВВС США Томаса Гриффита об историческом опыте ударов по энергетике, где прямо было прописано, что целенаправленные бомбардировки все равно не приводят к росту антиправительственных и антивоенных настроений. Это у них сначала на ресурсах появилась выжимка из той диссертации, а потом она уже по нашим соцсетям пошла "гулять" в пасмурные дни конца ноября 2022 года.

Ну вот кажется так, что ретроспективно россияне учли свои ошибки, и решили больше не делать вещей, способствующих усилению нашей резистентности.

Если вспомнить, то в октябрь 2022 года мы тоже вступали с очень нездоровыми общественными настроениями. Например, на фоне стремительного успеха Харьковской офензивы почему-то в массы пошло заблуждение, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области – это на самом деле все "понарошку". При чем подогревали такое мнение и те опиниен-мейкеры, которые сейчас рассказывают благодарной публике, что "в обществе нет запроса на победу". Но шок от прилетов ракет этот дурман потом вымел.

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Я не утверждаю, что россияне больше не будут бить по электростанциям. Скорее наоборот. Если подумать логично, то военно-промышленный комплекс по мере развертывания становится очень энергоемким.

Столько систем ПВО, как нам реально нужно, все равно нет в цивилизованном мире. Из-за чего в боевых порядках до сих пор есть место даже старым-добрым С-125.

Поэтому в определенный момент назреет вопрос, что так называемый "экономический фронт" нужно не троллить, а реально разворачивать, чтобы все его сектора давали хоть какой-то реальный КПД для обороноспособности.

Есть хороший исторический пример, что после легализации в 1942 – 1943 годах СССР использовал РПЦ, в том числе для аккумулирования денег на фронт и Красную армию. Этот пример нам четко показывает, что в подобных случаях всегда есть пространство для здоровых и асимметричных решений.