Ответное сообщение появилось на его твиттере. В нем премьер-министр Армении уверяет, что страна никогда не поспособствует этому.

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Армения не будет способствовать боевикам-террористам

Очевидно, что Армения, пострадавшая от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию.

– подчеркнул Пашинян.

Ранее в турецких СМИ появилась информация об авиарейсе из Сирии в Россию. Его всячески пытались связать с "переброской" первой партии сирийских наемников, которые должны воевать против Украины.

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