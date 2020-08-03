Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Украина "закомплексовано" воспринимает конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Ранее в МИД этой страны вызвали украинского посла из-за реакции на эскалацию конфликта.

Выглядит так, что у Украины есть определенный комплекс в восприятии сути войны вокруг Нагорного Карабаха, заявил Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу "Шант". Об этом пишет Panorama.

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Он убежден, что наше государство тоже как-то неправильно воспринимает угрозы, с которыми сталкивается народ непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики". В частности, такая "закомплексованность" якобы заметна при различении конфликтов по их сути и истории.

Одновременно Зограб Мнацаканян заявил, что МИД Армении в течение двух лет работает с МИД Украины, чтобы избежать каких-либо разногласий. Украинцев он назвал "дружественным народом" и заявил, что никаких проблем с ними нет.

Мы продолжим последовательно работать, чтобы донести наши посылы. Впрочем, считаем неприемлемыми позиции, оторванные от реальности. Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам,

– резюмировал глава МИД Армении.

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