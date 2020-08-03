Армения обвинила Украину в "закомплексованном" восприятии карабахского конфликта
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Украина "закомплексовано" воспринимает конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Ранее в МИД этой страны вызвали украинского посла из-за реакции на эскалацию конфликта.
Выглядит так, что у Украины есть определенный комплекс в восприятии сути войны вокруг Нагорного Карабаха, заявил Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу "Шант". Об этом пишет Panorama.
К слову "Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом посольство Украины из-за заявления МИД – видео
Он убежден, что наше государство тоже как-то неправильно воспринимает угрозы, с которыми сталкивается народ непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики". В частности, такая "закомплексованность" якобы заметна при различении конфликтов по их сути и истории.
Одновременно Зограб Мнацаканян заявил, что МИД Армении в течение двух лет работает с МИД Украины, чтобы избежать каких-либо разногласий. Украинцев он назвал "дружественным народом" и заявил, что никаких проблем с ними нет.
Мы продолжим последовательно работать, чтобы донести наши посылы. Впрочем, считаем неприемлемыми позиции, оторванные от реальности. Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам,
– резюмировал глава МИД Армении.
В чем заключаются разногласия между Арменией и Украиной
- Прежде всего, Армения не приемлет позиции Украины относительно конфликта вокруг Нагорного Карабаха – территории в составе Азербайджана.
- Когда между Азербайджаном и Арменией снова вспыхнул конфилкт, Украина высказалась за его деэскалацию, но подчеркнула: войну надо завершать с соблюдением суверенитета Азербайджана.
- Армения, которая имеет территориальные претензии на Нагорный Карабах, вызвала украинского посла после заявления МИД. Кроме того, армянские активисты устроили протест под посольством Украины.
- Впрочем, позиция Украины понятна и вполне логична. Во-первых, Азербайджан – важный международный партнер. Во-вторых, Украина из-за оккупации Крыма имеет на своей территории такие же проблемы, как и Азербайджан. Ну а Россия в этой войне поддерживает Армению, ведь это позволяет сохраняться статус-кво в регионе.