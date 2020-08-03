Голова МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян заявив, що Україна "закомплексовано" сприймає конфлікт довкола Нагірного Карабаху. Раніше в МЗС цієї країни викликали українського посла через реакцію на ескалацію конфлікту.

Виглядає так, що в України є певний комплекс у сприйманні суті війни довкола Нагірного Карабаху, заявив Зограб Мнацаканян в інтерв'ю телеканалу "Шант". Про це пише Panorama.

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Він переконаний, що наша держава також якось неправильно сприймає загрози, з якими зіштовхується народ невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки". Зокрема така "закомплексованість" буцімто помітна при розрізненні конфліктів за їх суттю й історією.

Водночас Зограб Мнацаканян заявив, що МЗС Вірменії впродовж двох років працює з МЗС України, щоб уникнути будь-яких незгод. Українців він назвав "дружнім народом" і заявив, що жодних проблем з ними немає.

Ми продовжимо послідовно працювати, щоб донести наші меседжі. Втім вважаємо неприйнятними позиції, відірвані від реальності. Це не принесе ніякої користі ні регіону, ні їм, ні нам,

– резюмував глава МЗС Вірменії.

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