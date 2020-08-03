Вірменія звинуватила Україну в "закомплексованому" сприйнятті карабаського конфлікту
Голова МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян заявив, що Україна "закомплексовано" сприймає конфлікт довкола Нагірного Карабаху. Раніше в МЗС цієї країни викликали українського посла через реакцію на ескалацію конфлікту.
Виглядає так, що в України є певний комплекс у сприйманні суті війни довкола Нагірного Карабаху, заявив Зограб Мнацаканян в інтерв'ю телеканалу "Шант". Про це пише Panorama.
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Він переконаний, що наша держава також якось неправильно сприймає загрози, з якими зіштовхується народ невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки". Зокрема така "закомплексованість" буцімто помітна при розрізненні конфліктів за їх суттю й історією.
Водночас Зограб Мнацаканян заявив, що МЗС Вірменії впродовж двох років працює з МЗС України, щоб уникнути будь-яких незгод. Українців він назвав "дружнім народом" і заявив, що жодних проблем з ними немає.
Ми продовжимо послідовно працювати, щоб донести наші меседжі. Втім вважаємо неприйнятними позиції, відірвані від реальності. Це не принесе ніякої користі ні регіону, ні їм, ні нам,
– резюмував глава МЗС Вірменії.
У чому полягають розбіжності між Вірменією й Україною
- Передовсім Вірменія не сприймає позиції України щодо конфлікту довкола Нагірного Карабаху – території в складі Азербайджану.
- Коли між Азербайджаном і Вірменією знову сколихнув конфілкт, Україна висловилася за його деескалацію, але наголосила: війну треба завершувати з дотриманням суверенітету Азербайджану.
- Вірменія, яка має територіальні претензії на Нагірний Карабах, викликала українського посла після цієї заяви МЗС. Крім того, вірменські активісти влаштували протест під посольством України.
- Втім позиція України є зрозумілою й цілком логічною. По-перше, Азербайджан – важливий міжнародний партнер. По-друге, Україна через окупацію Криму має на своїй території такі ж проблеми, як і Азербайджан. Ну а Росія в цій війні підтримує Вірменію, адже це дозволяє зберігатися статусу-кво в регіоні.