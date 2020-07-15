У вірменській столиці Єревані мітингувальники прийшли під стіни посольства України. Вони облили борщем будівлю дипустанови, висловивши обурення через заяву українського МЗС щодо конфлікту Вірменії з Азербайджаном.

Вірменське видання Panorama повідомляє, що акцію організувало молодіжне крило партії "Дашнакцутюн".

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Що відомо про акцію протесту біля посольства України в Єревані

Мітингувальники прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами, з гаслами "Ганьба Україні", "Україна + Азербайджан", "Не будь, як Україна", і скандували "Україна, не провокуй", "Не підтримуйте агресора".

Учасники акції вважають, що заява України була односторонньою та прихильною до Азербайджану.

Після цього двері посольства облили борщем, плакати залишили під стінами.

Ми прийшли сюди, щоб сказати: з’їжте приготований вами борщ. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини,

– цитує видання одного з мітингувальників.

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Що відомо про заяву МЗС України з приводу бойових дій між Вірменією та Азербайджаном

13 липня МЗС України виступило із заявою. Дипломати закликали сторони конфлікту докласти максимальні зусилля для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту.

Україна заявила також, що виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах.

Вчора у зв’язку з цією заявою українського посла викликали до МЗС Вірменії.

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Конфлікт розгорівся 12 липня на кордоні у Товузському районі між двома державами, але далеко від територій, які вважають "спірними".

Обидві сторони звинувачують одна одну в провокації нового загострення. Протягом першого дня відбулися взаємні обстріли з двох боків кордону, того ж дня згодом застосували важку техніку.

В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.

В Єревані кажуть, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон військової вантажівки з Азербайджану.