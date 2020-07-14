У Вірменії посла України викликали в МЗС після заяви про конфлікт з Азербайджаном. Річ у тім, що за день до цього українське МЗС виклало свою позицію щодо конфлікту у Товузьському районі.

Посла України у Вірменії Івана Кулебу запросили у Міністерство закордонних справ Вірменії після заяви українського МЗС про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні. Відповідну заяву розмістили на сайті МЗС Вірменії.

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У відомстві послу представили вірменську оцінку ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні.

Глава МЗС Вірменії також повідомив послу про порушення режиму припинення вогню, обстріли та постійні напади на цивільних осіб з боку азербайджанських збройних сил в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону.

Де розташоване місце конфлікту – дивіться карту

Що цьому передувало

Напередодні, 13 липня, МЗС України розмістило на своєму сайті позицію щодо артилерійських обстрілів у Товузьскому районі. Дипломати закликали сторони конфлікту докласти максимальні зусилля для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту.

Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах,

– йшлося у заяві.

12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії стався збройний інцидент. Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного. В Азербайджані повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат немає.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.

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