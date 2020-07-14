В Армении посла Украины вызвали в МИД после заявления о конфликте с Азербайджаном. Дело в том, что за день до этого украинское МИД выложило свою позицию относительно конфликта в Товузском районе.

Посла Украины в Армении Ивана Кулебу пригласили в Министерство иностранных дел Армении после заявления украинского МИД о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Соответствующее заявление разместили на сайте МИД Армении.

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В ведомстве послу представили армянскую оценку ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Глава МИД Армении также сообщил послу о нарушении режима прекращения огня, обстрелах и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Где расположено место конфликта – смотрите карту

Что этому предшествовало

Накануне, 13 июля, МИД Украины разместило на своем сайте позицию относительно артиллерийских обстрелов в Товузскому районе. Дипломаты призвали стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта.

Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах,

– говорилось в заявлении.

12 июля на границе Азербайджана и Армении произошел вооруженный инцидент. Ответственность за инцидент Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Азербайджане сообщают, что погибли двое азербайджанских военнослужащих, пятеро ранены. В Ереване заявляют, что со стороны Армении потерь нет.

Последняя крупная вооруженная стычка между армиями Азербайджана и Армении произошла в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены. Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года.

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