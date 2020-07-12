Між Азербайджаном і Вірменією спалахнули бойові дії на кордоні, є загиблі
Між Азербайджаном і Вірменією, які перебувають у конфлікті вже понад 30 років, 12 липня відбулося його загострення. Країни обмінялися обстрілами у прикордонних районах і звинуватили одна одну.
Починаючи з півдня 12 липня, збройні сили Вірменії грубо порушили режим припинення вогню, пише Міністерство оборони Азербайджану.
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Там повідомили, що вірменські військові обстріляли азербайджанських з артилерійських установок. Як наслідок, збройні сили Азербайджану стріляли у відповідь. Є втрати з обох боків.
Міноборони Азербайджану відзначило, що активні бої в Товузському напрямку тривають, але їхні війська контролюють ситуацію.
Водночас Міністерство оборони Вірменії звинуватило в провокаціях саме протилежну сторону. Мовляв, група військових з Азербайджану намагалися незаконно перетнути кордон на автомобілі "УАЗ".
Після попередження вони повернулися на свої позиції. Вірменські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл Азербайджану,
– запевняють у Вірменії.
Приблизне місце перестрілки Азербайджану й Вірменії: карта
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією: коротко
- Він триває ще з 1988 року через територію Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою".
- Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени. У 1988-1994 роках тут була справжня війна, але після мирного договору в 1994 бойові дії періодично відновлюються.
- Всього за 32 роки протистояння жертвами конфлікту стали понад 40 тисяч людей. За останні 10 років кількість загиблих не перевищує 1 тисячі людей.
- Росія в цьому конфлікті, зокрема і зброєю, підтримує обидві сторони. Вона зацікавлена в нестабільності регіону, що дозволяє впливати на політику країн.
- Азербайджан має підтримку Пакистана й Ізраїля. Ці країни на свої території мають ідентичні конфлікти – Ізраїль з Палестиною і сусідніми державами, а Пакистан – з Індією. Також на підтримку Азербайджану виступає Туреччина, в якої свої суперечки з Вірменією.
- Останнє серйозне загострення у відносинах Азербайджану й Вірменії відбулося у квітні 2016 року й отримало назву "чотириденної війни". Тоді всього за пів тижня загинули понад 120 людей з обох боків, а також знищено 15 одиниць техніки.
Азербайджан, Вірменія і "Нагірнокарабаська Республіка"