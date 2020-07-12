Между Азербайджаном и Арменией, которые находятся в конфликте уже более 30 лет, 12 июля произошло его обострение. Страны обменялись обстрелами в приграничных районах и обвинили друг друга.

Начиная с юга, 12 июля, вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня, пишет Министерство обороны Азербайджана.

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Там сообщили, что армянские военные обстреляли азербайджанских из артиллерийских установок. Как следствие, вооруженные силы Азербайджана стреляли в ответ. Есть потери с обеих сторон.

Минобороны Азербайджана отметило, что активные бои на Товузском направлении продолжаются, но их войска контролируют ситуацию.

Вместе с тем Министерство обороны Армении обвинило в провокациях именно противоположную сторону. Мол, группа военных из Азербайджана пыталась незаконно пересечь границу на автомобиле "УАЗ".

После предупреждения они вернулись на свои позиции. Армянские военные открыли ответный огонь на обстрел Азербайджана,

– уверяют в Армении.

A group of #Azerbaijan'i soldiers tried to cross the Armenian border w/ UAZ&went back to their positions afterside's warning...

Armenian side opened a responsive fire, resulting in casualties on the side. No casualties are reported on the Armenian AF#Azerbaijaniaggression — MoD of Armenia (@ArmeniaMODTeam) July 12, 2020

Приблизительное место перестрелки Азербайджана и Армении: карта

Конфликт между Азербайджаном и Арменией: кратко

Он длится с 1988 года из-за территории Нагорного Карабаха, что контролируется непризнанной "Нагорно-Карабахской Республикой".

Это территория в составе Азербайджана, но на ней живут преимущественно армяне. В 1988-1994 годах здесь была настоящая война, но после мирного договора в 1994 боевые действия периодически восстанавливаются.

Всего за 32 года противостояния жертвами конфликта стали более 40 тысяч человек. За последние 10 лет число погибших не превышает 1 тысячи человек.

Россия в этом конфликте, в том числе и оружием, поддерживает обе стороны. Она заинтересована в нестабильности региона, что позволяет влиять на политику стран.

Азербайджан имеет поддержку Пакистана и Израиля. Эти страны на свои территории имеют идентичные конфликты – Израиль с Палестиной и соседними государствами, а Пакистан с Индией. Также в поддержку Азербайджана выступает Турция, у которой свои споры с Арменией.

Последнее серьезное обострение в отношениях Азербайджана и Армении состоялось в апреле 2016 года и получило название "четырехдневной войны". Тогда всего за полнедели погибли более 120 человек с обеих сторон, а также уничтожено 15 единиц техники.

Азербайджан, Армения и "Нагорно-Карабахская Республика"