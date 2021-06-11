Соглашение будут финансировать из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Целью программы является содействие плавного и эффективного прекращения использования географического указания "коньяк" для армянской продукции.

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Кроме того, оно должно помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность. В частности, на экспортных рынках.

Детали

  • Программа, которую реализуют с ЕС, предусматривает создание нового наименования для армянского коньяка.
  • Кроме того, она будет обеспечивать работу над его рекламой на внутреннем и традиционных внешних рынках.
  • Проект воплотят в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.
  • От наименования "коньяк" для своей продукции Армения отказалась на 25 лет.