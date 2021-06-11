Соглашение будут финансировать из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Целью программы является содействие плавного и эффективного прекращения использования географического указания "коньяк" для армянской продукции.

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Кроме того, оно должно помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность. В частности, на экспортных рынках.

Детали

Программа, которую реализуют с ЕС, предусматривает создание нового наименования для армянского коньяка.

Кроме того, она будет обеспечивать работу над его рекламой на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект воплотят в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

От наименования "коньяк" для своей продукции Армения отказалась на 25 лет.

Заметьте! Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина еще в 2019 году отказалась от зарегистрированных географических названий "коньяк" и "шампанское".