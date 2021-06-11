Угоду фінансуватимуть з бюджету ЄС у межах Європейського інструменту сусідства. Метою програми є сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічного зазначення "коньяк" для вірменської продукції.

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Окрім того, він має допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність. Зокрема, на експортних ринках.

Деталі

Програма, яку реалізують з ЄС, передбачає створення нового найменування для вірменського коньяку.

Окрім того, вона забезпечуватиме роботу над його рекламою на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Проєкт втілять відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерство з ЄС.

Від найменування "коньяк" для своєї продукції Вірменія відмовилася на 25 років.

Зауважте! За Угодою про асоціацію з ЄС Україна ще у 2019 році відмовилася від зареєстрованих географічних назв "коньяк" і "шампанське".