Армения запрещает на полгода импорт турецких товаров: детали
В Армении 31 декабря 2020 года начнет действовать запрет на ввоз товаров турецкого происхождения. Ограничения на импорт из всех стран продлятся полгода.
В страну нельзя будет ввозить никакие товары турецкого происхождения. Об этом сообщил Комитет государственных доходов Армении, пишет "Радио Азатутюн".
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Запрет распространяется на импорт из всех стран: Турции, Грузии и из других стран-членов Евразийского экономического союза.
Ограничения начинают действовать 31 декабря 2020 года и продлятся в течение 6 месяцев.
Согласно сообщению ведомства, запрет на ввоз товаров не будет применяться лишь в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами успеют провести до 31 декабря.
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