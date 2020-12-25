В Армении 31 декабря 2020 года начнет действовать запрет на ввоз товаров турецкого происхождения. Ограничения на импорт из всех стран продлятся полгода.

В страну нельзя будет ввозить никакие товары турецкого происхождения. Об этом сообщил Комитет государственных доходов Армении, пишет "Радио Азатутюн".

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Запрет распространяется на импорт из всех стран: Турции, Грузии и из других стран-членов Евразийского экономического союза.

Ограничения начинают действовать 31 декабря 2020 года и продлятся в течение 6 месяцев.

Согласно сообщению ведомства, запрет на ввоз товаров не будет применяться лишь в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами успеют провести до 31 декабря.

Справка. Решение о запрете на ввоз турецких товаров приняли в октябре 2020 года. К такому шагу Армения прибегла из-за поддержки Турцией Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.



Напомним, ключевым партнером Армении в этом конфликте на протяжении многих лет является Россия. Подробно о ситуации с Нагорным Карабахом читайте по ссылке.