У Вірменії 31 грудня 2020 року почне діяти заборона на ввезення товарів турецького походження. Обмеження на імпорт з усіх країн триватимуть пів року.

У країну не можна буде ввозити жодні товари турецького походження. Про це повідомив Комітет державних доходів Вірменії, пише "Радио Азатутюн".

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Заборона поширюється на імпорт з усіх країн: Туреччини, Грузії та з інших країн-членів Євразійського економічного союзу.

Обмеження починають діяти 31 грудня 2020 року та триватимуть протягом 6 місяців.

Відповідно до повідомлення відомства, заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися лише в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції за цими товарами встигнуть провести до 31 грудня.

Довідка. Рішення про заборону на ввезення турецьких товарів прийняли в жовтні 2020 року. До такого кроку Вірменія вдалася через підтримку Туреччиною Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.



Нагадаємо, ключовим партнером Вірменії у цьому конфлікті протягом багатьох років є Росія. Детально про ситуацію з Нагірним Карабахом читайте за посиланням.