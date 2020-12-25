Вірменія забороняє на пів року імпорт турецьких товарів: деталі
У Вірменії 31 грудня 2020 року почне діяти заборона на ввезення товарів турецького походження. Обмеження на імпорт з усіх країн триватимуть пів року.
У країну не можна буде ввозити жодні товари турецького походження. Про це повідомив Комітет державних доходів Вірменії, пише "Радио Азатутюн".
Читайте також Вірменія хоче повернути території у Нагірному Карабасі
Заборона поширюється на імпорт з усіх країн: Туреччини, Грузії та з інших країн-членів Євразійського економічного союзу.
Обмеження починають діяти 31 грудня 2020 року та триватимуть протягом 6 місяців.
Відповідно до повідомлення відомства, заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися лише в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції за цими товарами встигнуть провести до 31 грудня.
Поділитися новиною